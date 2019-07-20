В США почти 150 млн человек оказались в зоне аномальной жары

Около половины жителей США оказались в зоне аномальной жары. Об этом сообщило накануне Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям FEMA в Twitter.

"В центральной и восточной части США 147 млн человек сейчас находятся в зоне предупреждения о жаре", – говорится в сообщении.

Население США составляет более 320 млн человек.

"Жара продолжится на выходных от Великих равнин и Среднего Запада до восточного побережья. Сочетание жары и влажности может создать опасную ситуацию. Не забывайте, что ведущая причина связанных с погодой смертей в США – это именно жара", – предупредило агентство.

В субботу в Вашингтоне ожидается до плюс 38 по Цельсию, в Нью-Йорке – плюс 36. Но проблема не только в дневной жаре, но и в том, что ночью температура опускается недостаточно, чтобы восстановить тепловой баланс. В ночь на субботу температура превышала 26 градусов по Цельсию, но из-за повышенной влажности ощущалась как 32 градуса.

Ранее сообщалось, что на Аляске горят леса из-за рекордной жары. Ледники ответили на такую погоду агрессивным таянием, и метеорологи предупреждают, что местные реки уже готовы выйти из берегов.

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Источник: korrespondent.net