В Китае в провинции Хэнань в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе погибли 10 человек, 19 пострадали и еще пять пропали без вести. Об этом сообщает Синьхуа в субботу, 20 июля.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Има на заводе, принадлежащем компании Henan Coal Gas (Group) Co Ltd. По данным властей города Саньмэнься, которые администрируют Има, сейчас спасатели и полицейские разыскивают пропавших людей.

Министерство по чрезвычайным ситуациям направило на место взрыва рабочую группу. Ведется расследование причин инцидента.

Cмотрите фотогалерею: В Китае при взрыве на заводе погибли 10 человек

Накануне стало известно о взрыве на промышленном предприятии в китайской провинции Хэнань. Тогда сообщалось о нескольких пострадавших, и что ударной волной от взрыва в радиусе 3 км в окнах зданий выбило стекла.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Измир произошел взрыв на табачной фабрике. В результате происшествия один человек погиб и еще один получил ранения.

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Источник: korrespondent.net