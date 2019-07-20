Полиция Венеции оштрафовала на 950 евро двух туристов из Германии за приготовление кофе на ступенях моста Риальто. Об этом сообшает ВВС в субботу, 20 июля.
Сообщается, что правонарушение заметил один из прохожих. Он сообщил полицейским, которые оштрафовали граждан Германии, а также попросили их покинуть Венецию.
Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал этих туристов "невежливыми людьми" и заявил, что гости города обязаны его уважать. "Благодаря местной полиции их накажут и заставят покинуть город", – добавил он.
Жители Венеции давно высказывают недовольство большим количеством туристов – за год город посещают порядка 30 млн человек. В связи с этим там ввели ряд ограничений. В частности, гостям Венеции запрещается устраивать пикники в общественных местах.
Мост Риальто – старейший из четырех мостов через Гранд-канал в Венеции. Является одной из главных достопримечательностей города.
Cмотрите фотогалерею: В Венеции туристов оштрафовали на 950 евро за кофе на мосту
Напомним, на прошлой неделе в Риме на 550 евро оштрафовали туриста из Нидерландов. Мужчина собирал монеты в фонтане на Пьяцца Навона.
Также сообщалось, что в Риме ввели новые ограничения для туристов. Некоторые нарушения правил поведения предусматривают штрафы до 450 евро и запрет на повторный въезд в город.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость