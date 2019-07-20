Британия призывает обходить Ормузский пролив

Британский кризисный комитет Cobra рекомендовал судоходным компаниям избегать района Ормузского пролива после задержания Ираном нефтяного танкера Stena Impero, идущего под британским флагом, сообщает AFP 20 июля

"Мы по-прежнему глубоко обеспокоены неприемлемыми действиями Ирана, которые бросают вызов свободе судоходства", - заявила представитель правительства после экстренного заседания комитета, которое состоялось в Лондоне в ночь на субботу.

Ранее британский министр иностранных дел Джереми Хант пригрозил Тегерну последствиями, если арест танкера не будет снят в ближайшее время. Но отметил, что Лондон не рассматривает возможность военного вмешательства.

В Европе ответили на "ядерный" ультиматум Ирана

США вышли из ядерной сделки в одностороннем порядке в мае 2018 года. Вскоре Иран отказался выполнять свои обязательства из-за введенных Вашингтоном санкции.

В этой связи ситуация в Персидском заливе накалилась до предела и находится на грани вооруженного конфликта. Подробно в материале Иран обогатил уран и грозит уничтожить Израиль.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net