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20. 07. 2019

У Sukhoi Superjet 100 в полете треснуло стекло

У российского самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия в полете треснуло стекло кабины пилотов, сообщает ТАСС 20 июля.

Лайнер выполнял чартерный рейс из аэропорта южнокорейского города Янъян во Владивосток. По неизвестной причине в воздухе на верхнем слое лобового стекла SSJ-100 появилась трещина.

Самолет успешно приземлился во Владивостоке. На борту находилось 69 пассажиров, включая одного ребенка, и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

Напомним, в мае Sukhoi Superjet 100 загорелся при выполнении экстренной посадки в Шереметьево, погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Приоритетной версией крушения Росавиация назвала человеческий фактор, а не неисправность борта и не стала приостанавливать полеты этой модели. Власти также не посчитали это поводом для прекращения ее производства.

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Источник: korrespondent.net

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