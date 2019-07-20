Посол заявил о подрыве доверия Украины к Германии

Возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы привело к подрыву доверия многих украинцев к Германии. Об этом заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt 20 июля.

"Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что это было фатальной ошибкой. Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии", - заявил украинский посол.

Он отметил, что за восстановление полномочий России в ПАСЕ проголосовали восемь немецких депутатов, в том числе руководитель делегации Германии Андреас Ник из правящей партии Христианско-демократический союз, возглавляемой канцлером Ангелой Меркель.

"Среди нас есть много людей, которые утверждают, что Германия когда-нибудь вернется к "реальной политике" и за нашими спинами, жертвуя интересами Украины, договорится с Россией", - сказал Мельник.

Напомним, в июне ПАСЕ вернула России все полномочия, несмотря на то, что Москва не выполнила ни одной из семи резолюций, которые стали поводом для санкций против российской делегации.

Официальной причиной снятия с Россией ограничений называется то, что без Совета Европы россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Однако эксперты считают, что у ПАСЕ была денежная мотивация, поскольку Москва выполняет единицы постановлений ЕСПЧ. Подробно об этом в материале Прецедент для отмены санкций: пресса об РФ в ПАСЕ.

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Источник: korrespondent.net