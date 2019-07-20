В Грузии цены на бензин побили исторический рекорд

В Грузии цены на бензин всех видов достигли исторического максимума, сообщает местный телеканал Rustavi 2 20 июля.

Один из водителей сообщил репортеру телеканала, что цены за два-три дня увеличились на 15-20 тетри. Согласно кадрам из сюжета, стоимость дизельного топлива на некоторых заправках больше 2,7 лари - около 0,94 доллара.

По утверждению телеканала, повышение стоимости связано с падением национальной валюты, и она будет расти дальше.

Курс грузинской валюты 9 июля обновил исторический минимум - 2,83 лари за доллар. До протестов в Тбилиси и эскалации политического конфликта с Россией, курс лари 1 июня составлял 2,787 за доллар.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net