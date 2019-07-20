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20. 07. 2019

Украина и Беларусь ответили на "российские войска" в зоне ЧАЭС

Новосозданная специальная бригада Вооруженных сил Украины на границе с Беларусью и белорусское Минобороны прокомментировали сообщения в социальных сетях о якобы российских войсках в Чернобыльской зон отчуждения.

20 июля спецбриагада ВСУ на своей странице в Facebook написала, что информация донесена до командования всех уровней и проверяется.

"В случае подтверждения 61 отдельная пехотная егерская бригада готова за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке белорусско-украинской границы и дать достойный отпор агрессору", - говорится в сообщении.

Позже министерство обороны Беларуси в своем канале в Telegram сообщило, что сообщения о российских войсках на границе с Украиной не соответсвуют действительности.

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Источник: korrespondent.net

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