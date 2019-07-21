В Японии из-за ливней эвакуируют тысячи людей

Из-за ливневых дождей, обрушившихся на юго-запад Японии, объявлена эвакуация более 110 тысяч человек, сообщает телеканал NKH в воскресенье, 21 июля.
Обильные дожди могли быть вызваны прошедшем в регионе тайфуном Данас. В стране объявлен четвертый из пяти принятых уровней угрозы.
В Индии более 60 тысяч людей пострадали от наводнения
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Источник: korrespondent.net
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