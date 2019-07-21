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21. 07. 2019

В Японии из-за ливней эвакуируют тысячи людей


Из-за ливневых дождей, обрушившихся на юго-запад Японии, объявлена эвакуация более 110 тысяч человек, сообщает телеканал NKH в воскресенье, 21 июля.

Обильные дожди могли быть вызваны прошедшем в регионе тайфуном Данас. В стране объявлен четвертый из пяти принятых уровней угрозы.
 
Незамедлительная эвакуация объявлена жителей ряда районов в префектурах Хиросима острова Хонсю и Фукуока на острове Кюсю. Еще 245 тысяч человек, проживающих в городе Куруме префектуры Фукуока, получили рекомендации об эвакуации.

В Индии более 60 тысяч людей пострадали от наводнения
 
Напомним, в Китае более 60 человек погибли в результате продолжающихся ливней и вызванных ими паводков на юге и востоке страны.

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Источник: korrespondent.net

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