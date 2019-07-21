Итоги 20.07: День тишины и требование Зеленского

Эксперты НАТО посетили зону ООС на Донбассе
Делегация экспертов НАТО по стратегическим коммуникациям посетила с рабочим визитом район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
На Приазовье эксперты НАТО изучали опыт и новые подходы, которые применяются Вооруженными силами Украины, органами местной власти и структурами сектора обороны и безопасности в направлениях реализации стратегических коммуникации в районе проведения операции ООС.
На ArcelorMittal в Кривом Роге прошли обыски
Сотрудники Службы безопасности провели обыск на предприятии ArcelorMittal Кривой Рог. Следственные действия проводились в рамках расследования уголовного производства за загрязнение окружающей среды по статье 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).
Исполняющий обязанности гендиректора ArcelorMittal Кривой Рог Александр Иванов заявил, что у предприятия есть разрешительные документы, пройдены экологические проверки, в том числе внеплановая в апреле 2019 года.
Союз доставил на МКС новых космонавтов
Пилотируемый корабль Союз МС-13 с тремя членами экипажа на борту пристыковался к Международной космической станции. На борту корабля находятся космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (ESA).
На МКС экипаж будет работать с грузовыми кораблями из разных стран, обслуживать бортовые системы станции, а также проводить фото- и видеосъемку.
Ольга Харлан стала шестикратной чемпионкой мира по фехтованию
Украинская саблистка Ольга Харлан завоевала золотую медаль чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Будапеште. В финале украинка в напряженной борьбе победила представительницу России Софью Великую со счетом 15:14.
Для Харлан это шестое золото всего и четвертое личное на чемпионатах мира по фехтованию, всего Ольга Харлан выиграла 14 медалей на чемпионатах мира, в том числе это седьмая личная награда украинки.
Зеленский потребовал отчета силовиков по делу об убийстве Шеремета
Президент Владимир Зеленский ждет от правоохранительных органов доклада о процессе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
По его словам, раскрытие убийства Шеремета предыдущий президент и правоохранительные органы называли "делом чести". Уже прошло три года, а вопросов остается больше, чем ответов, считает Зеленский.
"Украинское сообщество уже давно должно получить ответ на вопрос "Кто убил Павла?" – заявил президент.
В центре Киева на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко прошла акция памяти погибшего три года назад журналиста.
В Украине наступил день тишины перед выборами в Раду
В Украине начался "день тишины" перед досрочными парламентскими выборами. В этот день законом запрещается любая предвыборная агитация, а избиратели должны определиться со своим выбором без какого-либо влияния.
Наблюдатели Комитета избирателей Украины зафиксировали массовые нарушения избирательного законодательства в "день тишины".
Так, несмотря на запрет по законодательству, в избирательных округах все еще были размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов. Кроме того, в последние дни перед выборами появились новые билборды, которые не имеют исходных данных, при этом выполнены в стилистике отдельных кандидатов и политсил.
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Источник: korrespondent.net
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