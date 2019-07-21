"Перемирие" в зоне ООС: 26 обстрелов, есть раненые

За прошедшие сутки, 20 июля, на Донбассе в результате обстрелов со стороны сепаратистов двое украинских военных из состава операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник 26 раз нарушил режим прекращения огня, из которых 12 раз применили запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе населенных пунктов Гранитное, Лебединское, Пески, Талаковка, Павлополь, Новотроицкое, Красногоровка, Водяное, Богдановка, Пищевик, Марьинка, Счастье, Артем, Новолуганское, Луганское, Попасная, Новоалександровка, Катериновка и Новозвановка.

"В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям", - передает ООС.

От начала суток воскресенья, 21 июля, обстрелов не зафиксировано.

Накануне сообщалось, что С 00.00 21 июля на Донбассе вступило в силу очередное перемирие, названное "хлебным". С сегодняшнего дня вводится бессрочный запрет на любое ведение огня.

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Источник: korrespondent.net