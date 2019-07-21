У берегов Африки загорелся украинский корабль, пропал моряк

На борту украинского траулера Иван Голубец у берегов Западной Африки вспыхнул пожар, во время которой пропал без вести один моряк. Об этом сообщает Думская со ссылкой на заявления членов экипажа.

В результате ЧП, которое произошло 20 июля, сильно пылала задняя часть судна. Во время инцидента пропал один моряк – моторист, сейчас ведутся его поиски.

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Как пишет в Twitter пользователь Octopus_Vittоld, в экипаже судна были и украинцы, и россияне. На помощь украинскому траулеру пришло судно Капитан Сухондяевский, которое взяло Ивана Голубца на буксир, чтобы оттащить к берегу.

Информация на данный час горит траулер "Иван Голубец", экипаж Украина, Россияне. Траулер "Капитан Сухондяевский" взял судно на буксир тащит к берегу. Экипаж, горящего судна эвакуировался, но пропал моторист, ведутся поиски. pic.twitter.com/jeMctHYBey — 🐙Octopus_Vittоld.⚓️ (@vitpat68) 20 июля 2019 г.

Ранее сообщалось, что член экипажа сухогруза под флагом Молдовы во время рейса внезапно выпрыгнул за борт вместе со своими вещами и попытался вплавь добраться до берега.

Напомним, украинский моряк погиб недалеко от Шри-Ланки. По предварительной информации, накануне гибели мужчина пил медицинский спирт из госпиталя вместе с моряком из России, который тоже скончался.

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Источник: korrespondent.net