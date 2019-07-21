На Донбассе закрыли пункт пропуска из-за сообщения о минировании

На Донбассе в день выборов из-за анонимного сообщения о минировании приостановил работу пункт пропуска Майорское. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщают Новости Донбасса со ссылкой на помощника начальника Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы Украины Олега Лычковского.

Телефонное сообщение о минировании поступило в 6.45. В данный момент весь персонал и гражданские люди эвакуированы из пункта пропуска, территорию обследуют специалисты.

Это не первое сообщение о минировании КПВВ Майорское – в последний раз такое сообщение поступало 15 июля. Сообщение оказалось ложным.

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Источник: korrespondent.net