В Львовской области вандалы изрисовали часовню ПЦУ

В поселке Подкамень Бродовского района Львовской области неизвестные в ночь на 20 июля обрисовали краской входные двери и крест часовни св. Параскевы Пятницы, которая принадлежит Православной церкви Украины. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области Светлана Добровольская.

Вандалы облили желтой краской двери, порог часовни и установленный на территории двора крест. Также местами краской нарисовали кресты на стенах, а ее остатки разлили во дворе. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство". Ведется расследование.

Часовня св. Параскевы Пятницы была построена в первой половине XVII в. в стиле позднего барокко и является памятником архитектуры национального значения.

Ранее в Харькове студент разбил монумент в честь провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины.

Напомним, в Киеве разгромили мемориал героя Небесной сотни Нигояна, вандала задержали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net