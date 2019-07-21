Подрыв военных: Зеленский дал срочное поручение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что начато срочное расследование в отношении двух погибших украинских военнослужащих, которые подорвались на взрывчатке, подложенной диверсантами. Об этом глава государства заявил после голосования на одном из избирательных участков, передает Интерфакс-Украина.

"Есть одна проблема: погибшие люди из-за мины. Два человека ранены, двух с нами уже не будет. По этому поводу началось срочное расследование. Это был не выстрел, это была мина", - сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что с утра в воскресенье, 21 июля, на Донбассе, по имеющейся у него информации, не было обстрелов, и надеется, что ситуация будет понемногу становиться более стабильной.

"Перемирие должно было начаться в полночь. Мне докладывали: выстрелов не было. Но у нас там есть одна проблема - есть погибшие из-за мины", - сказал он.

Ранее сообщалось, что группа военных подорвалась в зоне ООС. Возле Счастья в результате подрыва на неизвестном устройстве погибли двое военных, еще два бойца получили ранения.

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Источник: korrespondent.net