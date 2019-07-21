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21. 07. 2019

Автомобиль на ходу провалился в промоину на трассе

В Сковородинском районе Амурской области России легковой автомобиль на полном ходу провалился в промоину на трассе. Соответствующее видео опубликовало ИА  Порт Амур на свое канале в Youtube.

По информации российских СМИ, инцидент случился около семи утра в воскресенье, 21 июля. После сильных дождей на российской федеральной трассе Амур размыло дорожное полотно, а в образовавшийся провал упал автомобиль Toyota Vitz.

Пострадали 62-летний водитель и его 31-летняя пассажирка. Оба госпитализированы.

Напомним, в прошлом месяце в центре Киева на Крещатике авто провалилось под асфальт. А в мае аналогичный случай произошел также в центре Киева, но на улице Пушкинская.

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Источник: korrespondent.net

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