Украинку, подозреваемую в торговле детьми, снова задержали в Грузии

Украинку Юлию Сусляк, которую подозревают в торговле детьми, снова задержала грузинская полиция. Об этом сообщает Рустави 2 в воскресенье, 21 июля.

Предположительно 36-летняя женщина была задержана во время возвращения из Баку в Тбилиси. В районе города Гардабани сотрудники МВД остановили поезд и силой увезли Сусляк в неизвестном направлении.

Уточняется, что задержание прошло по указанию гепрокуроров прокуратуры Грузии Теи Гиоргадзе и Мариам Гогорелиани. Однако в ведомстве причастность к исчезновению Сусляк отрицают.

Впервые женщина была задержана в апреле, когда направлялась из Украины в Грузию. Она утверждала, что все 10 находившихся с ней детей ее. Однако полиция заподозрила неладное, поскольку некоторые дети были рождены в один год.

Сусляк подозревали в продаже детей в Абхазии. Затем было установлено, что она действительно является матерью всех детей, часть из которых была зачата искусственно. Дети были переданы Украине, а сама женщина оказалась в грузинской тюрьме, пока материалы ее дела не передали украинской стороне.

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Источник: korrespondent.net