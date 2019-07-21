Умер президент Туркменистана Бердымухамедов - СМИ

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в столице республики, пишет издание Говорит Москва.

По его словам, о смерти президента Туркменистана сообщили бизнесмены, работающие в Ашхабаде. "Когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск", - сказал Рубаев.

Как известно, Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. О его смерти также сообщил Telegram-канал El Murid, специализирующийся на освещении событий в арабских странах.

Ранее оппозиционный YouTube-канал Свободный Туркменистан со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхабаде сообщал, что политик скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти называется острая почечная недостаточность.

Официального подтверждения или опровержения этой информации нет.

Отметим, Бердымухамедов известен своими "талантами". Недавно он показал военным, как на велосипеде стрелять по мишеням. А пару лет назад он проверил армию в стиле Рэмбо.

Позже туркменский лидер записал с внуком рэп. При чем текст о "спортивном Туркменистане" написал Бердымухамедов, а аранжировку сделал внук.

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Источник: korrespondent.net