Неизвестные устроили бойню в Нигерии: десятки жертв

В результате нападения вооруженной группировки на несколько населенных пунктов на северо-западе Нигерии погибли по меньшей мере 37 человек. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает агентство AFP.

По данным местных властей, атаке подверглись по меньшей мере три деревни в штате Сокото. Нападавшие открыли огонь по мирным жителям, а также подожгли местный рынок.

Северо-западный регион Нигерии является одним из наиболее опасных в стране. Население, проживающее в этой части государства, часто подвергается нападениям преступных группировок.

Напомним, в июне в Нигерии произошла серия взрывов, которые устроили три террориста-смертника. Погибли 30 человек, еще 39 пострадали.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net