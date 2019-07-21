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21. 07. 2019

Неизвестные устроили бойню в Нигерии: десятки жертв

В результате нападения вооруженной группировки на несколько населенных пунктов на северо-западе Нигерии погибли по меньшей мере 37 человек. Об этом в воскресенье, 21 июля, сообщает агентство AFP.

По данным местных властей, атаке подверглись по меньшей мере три деревни в штате Сокото. Нападавшие открыли огонь по мирным жителям, а также подожгли местный рынок.

Северо-западный регион Нигерии является одним из наиболее опасных в стране. Население, проживающее в этой части государства, часто подвергается нападениям преступных группировок.

Напомним, в июне в Нигерии произошла серия взрывов, которые устроили три террориста-смертника. Погибли 30 человек, еще 39 пострадали.

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Источник: korrespondent.net

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