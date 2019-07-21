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21. 07. 2019

В Туркменистане отрицают смерть президента

В посольстве Туркменистана в России опровергают информацию о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает Интерфакс в воскресенье, 21 июля.

"Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - сказал представитель посольства.

Ранее в СМИ появилась информация якобы о кончине туркменского лидера, который несколько дней не появлялся на публике.

В то же время, опубликовано поздравления Бердымухамедова туркменских медработников с праздником.

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Источник: korrespondent.net

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