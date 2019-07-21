В России арестовали дагестанца, ранившего ножом двух украинцев

В Санкт-Петербурге арестовали выходца из Дагестана, который с ножом напал на двух украинцев. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города в воскресенье, 21 июля.

Фетулах Гамдулаев 19 июля в вагоне метро на станции Пушкинская ранил ножом двоих людей. Мужчина оформил явку с повинной, но в суде возражал против ареста, объясняя свои действия защитой от нападения, в результате которого у него повреждена рука.

Пострадавшие являются глухонемыми, оба граждане Украины. В Мариинской больнице, куда были госпитализированы пострадавшие, сообщили, что их состояние оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации.

Напомним, что ранее глава МВД Италии Сальвини рассказал о готовящемся "украинской группой" покушении на него - правоохранители не нашли доказательств его заявлений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net