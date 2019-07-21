Перемирие на Донбассе соблюдается - штаб ООС

В штабе операции Объединенных сил констатируют соблюдение перемирие, объявленного с 21 июля.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", - сообщает пресс-служба ООС.

Как сообщалось, с полуночи 21 июля на Донбассе вступило в силу "хлебное перемирие".

Тем не менее, украинские военные понесли сегодня потери. В результате подрыва на мине в районе Счастья Луганской области погибли двое военных, еще двое получили ранения.

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Источник: korrespondent.net