Протесты в Гонконге: полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули

В попытке разогнать протестующих в Гонконге полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 21 июля.

Организаторы акции заявили, что в ней приняли участие более 430 тысяч человек. Власти пока не комментировали эту информацию.

Стычки с применением оружия начались, когда протестующие отказались оставаться в рамках заграждения, отведенного им полицией. Тогда силовики вооруженные щитами и дубинками применили слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы разогнать толпу.

Протестующие заявляют, что акции продолжаться до тех пор, пока власти не услышат их требования относительно внешней политики, а также пока не будет справедливого расследования полицейской жестокости.

Напомним, что ранее протестующие заняли парламент и в рамках диалога с влатью достигли соглашений. Но затем из-за бездействия местных властей протесты возобновились.

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Источник: korrespondent.net