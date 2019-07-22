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22. 07. 2019

В Днепре бюллетени погасили топором

На одном из избирательных участков Днепра неиспользованные избирательные бюллетени погасили топором. 

Гражданская сеть ОПОРА обнародовала видео, на котором видно, что для погашения бюллетеней используют топор.

"Так погашают неиспользованные бюллетени. В законе написано: погасить неиспользованные избирательные бюллетени путем отделения правого нижнего угла бюллетеня. Обычно их отрезали ножницами", - говорится в подписи к видео.

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Источник: korrespondent.net

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