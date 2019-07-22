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22. 07. 2019

Антарктида поддержала партию Голос

На специализированном избирательном участке на станции Академик Вернадский больше всего голосов получила партия Голос Святослава Вакарчука. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА в Facebook.

Из 12 полярников за "Голос" проголосовали пять избирателей, четверо поддержали партию "Слуга народа", еще трое проголосовали за "Европейскую солидарность" Петра Порошенко. Один бюллетень был признан недействительным.

"Участок на станции имеет номер №801052 и отчитывается о результатах голосования в 223-й окружную комиссию (в Украине округ охватывает часть Шевченковского района Киева)", - говорится в сообщении.

Ранее на избирательном участке в Австралии, который открылся первым среди иностранных участков, завершилось голосование на досрочных выборах в Верховную Раду. 

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Источник: korrespondent.net

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