Зеленский прокомментировал назначение Вакарчука премьером

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность назначения председателя партии Голос Святослава Вакарчука премьер-министром, об этом он сказал во время брифинга в штабе партии "Слуга народа" после объявления результатов экзит-полов.

"Мне кажется, что вопрос премьер Вакарчук или нет, это вопрос к Вакарчуку, потому что это большая ответственность. И это (премьер-министром) должен быть гуру экономики", - сказал он.

Зеленский напомнил, что это должен быть, в том числе, человек, который никогда не был в политике. "Мы хотим, чтобы это был независимый, мощный человек, со специальным образованием, человек, которого уважают в Украине, во-первых, и человек, которого уважают на западе", - сказал он.

Ранее в партии Святослава Вакарчука "Голос" заявили, что готовы предлагать лидера политсилы в премьер-министра Украины. Об этом заявила глава избирательного штаба Юлия Клименко.

"На премьер-министра готовы предлагать (Вакарчука - ред.), но вопрос, - кто будет формировать правительство. Давайте дождемся окончательных результатов, и тогда будем вести конкретные разговоры", - отметила Клименко.

Она добавила, что премьерство Вакарчука – "не самоцель и не будет условием вхождения в коалицию".

"Так как та партия, которая выигрывает (по данным экзит-полов, наибольшее количество голосов получила партия "Слуга народа" - ред.), должна нести полную ответственность, в том числе и за премьер-министра", - отметила Клименко.

Как сообщалось, главным партнером партии Европейская солидарность экс-президента Петра Порошенко в новоизбранной Верховной Раде является партия Святослава Вакарчука Голос.

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Источник: korrespondent.net