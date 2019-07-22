На участке в Запорожье распылили газ

В Запорожье в день внеочередных выборов в Верховную раду на избирательном участке распылили газ. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Запорожской области.

В частности, газ распылили в открытое окно здания школы, где расположена одна из участковых избирательных комиссий на 76 округе.

Так, группа лиц распылила газ из баллончиков после закрытия участка. Пострадавших в результате инцидента нет. Подсчет голосов на участке временно приостановили, так как проводили проветривание помещения.

Отметим, в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Правонарушителей задержали. По данным представителей гражданской сети "Опора", среди задержанных есть несовершеннолетние.

По факту происшествия полиция готовится открыть уголовное производство.

По данным полиции, всего в день голосования в Запорожской области открыто 2 уголовных производства и составлено 6 административных протоколов.

Напомним, правоохранители не зафиксировали системных нарушений во время избирательного процесса на досрочных выборах в Верховную Раду

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Источник: korrespondent.net