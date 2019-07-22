ЦИК озвучила лидера зарубежных участков

Партия Петра Порошенко Европейская солидарность лидирует на выборах в Верховную Раду на зарубежных избирательных участках – за нее проголосовали - 30,07% по данным обработки ЦИК 68,62% электронных протоколов голосования за границей.

Партию Слуга народа поддерживают 26,89% украинских граждан за границей. Третьей идет партия Голос с 19,39%

За Оппозиционную платформу - За жизнь проголосовали 4,81% граждан. Остальные партии набирают еще меньше голосов.

Как сообщает ЦИК, по результатам обработки 100% протоколов на избирательных участках в 16 странах мира лидирует партия Слуга народа: в Азербайджане, Египте, Грузии, Катаре, Иране, Иордании, Кыргызской Республике, Латвии, Сербии, Румынии, Словакии, Тунисе, Венгрии, Армении, Индии и Вьетнаме.

Европейскую солидарность по результатам обработки 100% поддержали в 13 странах, среди которых Австралия, Греция, Кувейт, Бельгия, Швеция, Австрия, Болгария, Кипр, Словения, Хорватия, Турция, Черногория и Швейцария.

Как сообщалось, на специализированном избирательном участке на станции Академик Вернадский больше всего голосов получила партия Голос Святослава Вакарчука.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net