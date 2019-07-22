Зеленский надеется на взаимопонимание с Путиным

После объявления данных экзитпола досрочных парламентских выборов в Украине президент Владимир Зеленский выразил надежду на диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет DW.
"Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка", - сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в избирательном штабе, отвечая на вопрос журналистов о телефонных переговорах с президентом РФ Путиным.
Зеленский подтвердил, что обсудил с Путиным вопросы, в целом связанные с обменом пленных и арестованных.
Президент Украины подчеркнул, что страна не выходит ни из минских договоренностей, ни из "нормандского формата" переговоров о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.
Напомним, Зеленский предложил Путину переговоры в Минске при участии США, Великобритании, Франции и Германии.
В свою очередь, Путин ответил на предложение Зеленского по встрече, заявив, что Россия готова к переговорам по Украине в любом формате.
Позже стало известно, что Зеленский и Путин созвонились по инициативе украинской стороны.
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У Зеленского добиваются переговоров с Путиным
Источник: korrespondent.net
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