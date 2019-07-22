Садовый покидает пост лидера партии Самопомощь

После поражения на парламентских выборах мэр Львова Андрей Садовый решил оставить пост главы партии Самопомощь. Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1 после обнародования результатов экзит-полов.

Садовый заявил, что останется в Самопомощи как член партии, на не назвал имя своего возможного преемника.

"Думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку. Партия должна выбрать нового руководителя", - сообщил он.

Он отметил, что ему трудно совмещать работу мэра Львова и пост партийного лидера. "Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии. Это очень тяжело. Я увидел это за эти пять лет. Моя работа - это мэр Львова", - добавил он.

Ранее многолетний городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться на пост мэра.

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Источник: korrespondent.net