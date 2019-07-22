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22. 07. 2019

Зеленский хочет объединить три министерства

Президент Владимир Зеленский за объединение Министерства молодежи и спорта, Министерства информационной политики и Министерства культуры. Об этом он сообщил на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

"Я поддерживаю эту идею, идею объединения. Структура этого появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас есть уже наши разработки и наше видение этого вопроса", - ответил Зеленский.

У Зеленского надеются, что первое заседание новой Рады состоится в День незавимости. Такое мнение высказал руководитель предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко.

В любом случае ждать крайнего срока, который предусматривает закон (9 сентября) в партии не планируют. "Мы планируем раньше, чем закон это определяет. Это точно. Пятнадцатое августа – это, возможно, еще рано. Кстати, хорошая идея: привязать это ко Дню Независимости (День Независимости Украины, 24 августа – прим. ред.)", – отметил Корниенко.

Как сообщалось, команда президента Владимира Зеленского планирует ликвидировать Министерство информполитики, а также объединить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания.

У Зеленского хотят сократить Кабмин

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Источник: korrespondent.net

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