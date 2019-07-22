В США восемь человек пострадали от удара молнии

Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже в американском штате Флорида. Об этом в накануне сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что один из пострадавших был доставлен в больницу с остановкой сердца, его состояние оценивается как критическое. Еще семь человек получили легкие ранения, угрозы их жизням нет. Трое из них отказались от госпитализации.

Среди пострадавших двое иностранных туристов, национальность которых не сообщается, а также трое сотрудников фирмы по прокату водных мотоциклов.

Напомним, на прошлой неделе в селе на севере индийского штата Бахир в результате удара молнии погибли по меньшей мере девять человек, в том числе восемь детей, еще более десятка получили ранения.

Также сообщалось, что в Бангладеш за одни сутки от ударов молний погибли 14 человек. А за два месяца в стране от ударов молний погибли 126 человек.

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Источник: korrespondent.net