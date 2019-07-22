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22. 07. 2019

На Донбассе за сутки один обстрел – штаб ООС

За минувшие сутки, 21 июля, подразделения сепаратистов один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в понедельник, 22 июля.

Отмечается, что враг открывал огонь из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Хутор Вольный.

По данным разведки, в воскресенье один сепаратист был убит и еще два ранены.

Также в штабе подтвердили ранее обнародованную информацию о том, что накануне в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое украинских военнослужащих погибли и еще двое получили ранения.

Напомним, после этого инцидента президент Владимир Зеленский заявил о начале срочного расследования гибели военных.

В целом за сутки 20 июля на Донбассе зафиксировали 26 вражеских обстрела. Два бойца ВСУ были ранены.

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Источник: korrespondent.net

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