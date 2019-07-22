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22. 07. 2019

Пункт пропуска Майорское закрыли на сутки

Контрольный пункт въезда-выезда Майорское в Донецкой области не будет работать в понедельник, 22 июля, из-за опасности взрывов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В связи с сохранением взрывоопасной ситуации возле КПВВ Майорское 22 июля дорожный коридор Горловка – Бахмут функционировать не будет. Пропуск лиц и транспорта в этом контрольном пункте не будет осуществляться", – говорится в сообщении.

Командование ООС обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок через линию разграничения и выбирать другие контрольные пункты въезда-выезда.

Напомним, на Донбассе в день выборов из-за анонимного сообщения о минировании приостановил работу пункт пропуска Майорское. Вскоре он возобновил работу. В МВД сообщили, что не нашли каких-либо опасных предметов.

Позже ГСЧС проинформировала, что в ходе обследования территории пункта пропуска Майорское пиротехники обнаружили взрывоопасные предметы.

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Источник: korrespondent.net

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