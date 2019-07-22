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22. 07. 2019

В Индии от ударов молний за сутки погибли более 30 человек

По меньшей мере 32 человек погибли в минувшие сутки в северном индийском штате Уттар-Прадеш из-за ударов молний, вызванных мощными муссонными ливнями с грозами. Об этом сообщает NDTV в понедельник, 22 июля.

Отмечается, что еще 13 человек получили травмы при ударах молний.

Больше всего жертв зафиксировано в районе городов Канпур и Фатехпур – по пять человек. Правительство штата объявило о выделении помощи семьям погибших и пострадавшим.

Напомним, на прошлой неделе в селе на севере индийского штата Бахир в результате удара молнии погибли по меньшей мере девять человек, в том числе восемь детей, еще более десятка получили ранения.

Также сообщалось, что в Бангладеш за одни сутки от ударов молний погибли 14 человек. А за два месяца в стране от ударов молний погибли 126 человек.

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Источник: korrespondent.net

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