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22. 07. 2019

Часть популярных пляжей Одесчины закроют из-за боевых стрельб

В Татарбунарском районе Одесской области из-за боевых стрельб для граждан на два дня закроют часть популярных пляжей. Об этом сообщили УНИАН в Татарбунарской РГА.

По их информации, в связи с проведением испытаний с боевыми стрельбами на пляжах, расположенных на побережье Черного моря, будет опасно находиться.

В частности, речь о береговой линии между популярными курортами – от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до поселка Лебедевка (включительно). Стрельбы будут проходить с 7.00 среды, 24 июля, до 23.00 четверга, 25 июля.

Как отмечается, находится в данном месте потенциально опасно, поэтому граждан просят не находиться в указанном районе в обозначенные сроки.

Как сообщалось, военно-морские учения Си Бриз-2019 проходили с 1 по 12 июля. В этом году в учениях приняли участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран. Военные отработали выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, на воде, под водой и в воздухе. Учения проходили в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Также стало известно, что российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море. Для этого они используют противолодочный корабль Касимов и сторожевик Пытливый.

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Источник: korrespondent.net

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