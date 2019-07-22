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22. 07. 2019

Погода на неделю: Украину накроют затяжные дожди

Погода в Украине 22-26 июля ожидается дождливой. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 22 июля, осадков не ожидается лишь в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. Днем завтра ожидается до +32 градусов тепла, ночью минимальная температура составит +13.

 Укргидрометцентр
 

Во вторник, 23 июля, практически по всей Украине дожди, сухо будет лишь в Волынской, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой и Киевской областях. Днем воздух прогреется до +29, ночью температура опустится до +12.

 Укргидрометцентр 
 

В среду, 24 июля, сухо будет лишь на западе, во всех остальных областях - дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +26 градусов, минимальная температура составит +21. Ночью  температура от +12.

  Укргидрометцентр
 

В четверг, 25 июля, дожди обойдут лишь Киев, Чернигов и Одессу, во всех остальных регионах ожидаются грозы. Температура воздуха днем - от +23 до +28, ночью температура опустится до +12.

  Укргидрометцентр
 

В пятницу, 26 июля, в Украине ожидаются дожди практически по всей территории страны, сухо будет лишь на юге и в Крыму. Дневная температура воздуха составит от +23 до +28, теплее всего на юге, ночью температура воздуха местами опустится до +12.

  Укргидрометцентр
 

Ранее климатологи дали прогноз погоды до конца лета. Во второй половине июля прогнозируется потепление. В августе в Украину придет жара, но за десять дней до осени снова похолодает.

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Источник: korrespondent.net

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