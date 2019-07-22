Названы имена подорвавшихся на мине военных

В результате подрыва на мине в районе Счастья Луганской области погибли солдаты Семен Румигин и Никита Скитченко. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в понедельник, 22 июля.

Известно, что мужчины были в составе воздушно-десантной бригады.

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибших военнослужащих. Светлая память воинам! Вечная память всем, кто отдал жизнь в борьбе за Украину!" - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в результате подрыва на мине в районе Счастья погибли двое военных, еще двое получили ранения.

За первый день перемирия военные зафиксировали один обстрел.

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Источник: korrespondent.net