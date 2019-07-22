На рок-фестивале 14 человек отравились шаурмой

Во время проведения фестиваля Тарас Бульба в городе Дубно отравились 14 человек. Об этом в Facebook сообщает Ривненский областной лабораторный центр Минздрава Украины.

"В городе Дубно 20-22 июля за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились 14 человек. Из них 10 госпитализированы в инфекционное отделение Дубенской центральной районной больницы, 4 человека отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно. Среди заболевших - трое детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что свое заболевание люди связывают с употреблением шаурмы, приобретенной у предпринимателя, развернувшего торговое место во время рок-фестиваля Тарас Бульба в городе Дубно.

Ранее сообщалось, что в поселке Мизоч Ровенской области после свадьбы были госпитализированы 39 человек с отравлением. Среди пострадавших восемь детей.

Ранее стало известно, что в Луцке десять человек отравились пиццей.

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Источник: korrespondent.net