На рок-фестивале 14 человек отравились шаурмой

Во время проведения фестиваля Тарас Бульба в городе Дубно отравились 14 человек. Об этом в Facebook сообщает Ривненский областной лабораторный центр Минздрава Украины.
"В городе Дубно 20-22 июля за медицинской помощью с признаками острой кишечной инфекции обратились 14 человек. Из них 10 госпитализированы в инфекционное отделение Дубенской центральной районной больницы, 4 человека отказались от госпитализации и лечатся амбулаторно. Среди заболевших - трое детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что свое заболевание люди связывают с употреблением шаурмы, приобретенной у предпринимателя, развернувшего торговое место во время рок-фестиваля Тарас Бульба в городе Дубно.
Ранее сообщалось, что в поселке Мизоч Ровенской области после свадьбы были госпитализированы 39 человек с отравлением. Среди пострадавших восемь детей.
Ранее стало известно, что в Луцке десять человек отравились пиццей.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость