Умер один из авторов Конституции Украины - СМИ

В возрасте 73 лет в понедельник, 22 июля, умер украинский юрист и политический деятель Виктор Мусияка, который является соавтором Конституции Украины, сообщает LB.ua,

По данным издания, причиной смерти стал инфаркт.

Виктор Мусияка родился 28 июня 1946 года в Николаевской области. В 1973 году закончил Харьковский юридический институт, там же начал преподавательскую деятельность. С 1983 по 1996 годы был заведующим кафедрой гражданского права, проректором Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. В 2000-2002 годах заведовал кафедрой отраслевых юридических наук юридического факультета Национального университета Киево-Могилянская академия.

Был народным депутатом Украины второго созыва с апреля 1994 до апреля 1998 года. С ноября 1995 до июня 1996 года был постоянным представителем президента в Верховной Раде Украины.

На выборах 2002 года снова попал в Верховную Раду по спискам блока Наша Украина, в который входила и возглавляемая им партия Вперёд, Украина!

Мусияка - автор около 120 научных трудов, один из авторов Конституции Украины.

В последние годы Мусияка был научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам.

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Источник: korrespondent.net