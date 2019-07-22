Под Киевом зарезали журналиста. 18+

В Славутиче Киевской области злоумышленники напали на журналиста Юрия Булата и зарезали его. Мужчина скончался от полученных травм на месте инцидента, сообщает РИА Мелитополь.

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля. Отмечается, что нападавших было трое. В начале между мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из злоумышленников достал нож и ударил им пострадавшего в горло, перерезав сонную артерию.

ria-m.tv

Правоохранителям удалось задержать двух нападавших. Место нахождения третьего нападавшего неизвестно. Детали преступления устанавливаются.

Напомним, после пребывания в полуторамесячной коме в июне умер черкасский журналист Вадим Комаров. "Это первое убийство украинского журналиста со времени гибели Павла Шеремета в июле 2016 года в результате подрыва автомобиля", - заявили в НСЖУ.

Отметим, что самым жестоким и резонансным нападением в июне стало избиение харьковского оператора Вадима Макарюка 7 июня во время съемок конфликта между предпринимателями и местными активистами на территории ТЦ Барабашово. Несколько человек набросились на Макарюка и жестоко избили, в результате оператор почти две недели пробыл в реанимации, перенеся инсульт.

Полиции удалось установить личности троих нападавших, которым суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

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Источник: korrespondent.net