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22. 07. 2019

Инвестиции Китая в США упали на 90% при Трампе

С момента прихода к власти президента Дональда Трампа инвестиции Китая в США упали на 90%. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Rhodium Group, пишет New York Times.

Согласно исследованию, за этот период прямые инвестиции Китая в США снизились с 46 млрд долларов в 2016 году до 5 млрд в 2018 году.

По информации издания, от сокращения инвестиций пострадали целый ряд отраслей, в том числе и рынок недвижимости США и стартапы Кремниевой долины.

"Такое резкое падение иностранных инвестиций показывает, насколько значительно ухудшились экономические отношения между США и Китаем", - заявил экс-глава китайского подразделения МВФ Эсвар Прасад.

В издании считают, что сокращение инвестиций из Китая вряд ли подорвет экономику США, однако может нанести серьезный ущерб штатам, которые зависят от китайских денег, как пример Мичиган.

Президент Американо-китайского делового совета Крейг Аллен утверждает, что особенно это почувствуют в "сельских" штатах, где китайские инвесторы покупали заводы и создавали новые рабочие места.

Ранее сообщалось, что из-за торговой войны Вашингтона и Пекина рост экономики Китая замедлился до минимума за 27 лет.

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Источник: korrespondent.net

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