Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июля 2019, понедельник, 13:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,28
22. 07. 2019

В Кривом Роге пациент психбольницы забросал камнями синагогу

В Кривом Роге полицейские задержали местного жителя, который повредил помещение местной синагоги. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области в понедельник, 22 июля.

Инцидент произошел накануне утром на улице Пушкина. Неизвестный мужчина бросил камни в здание синагоги и разбил стекло во входной двери.

"На месте происшествия полицейские установили нарушителя – им оказался 33-летний ранее не судимый местный житель. Также выяснилось, что мужчина имеет психическое заболевание и состоит на учете в больнице", – говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве (ст.296 УК Украины). Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

Ранее в Дрогобыче подверглась нападению Хоральная синагога, которую открыли в прошлом году. Злоумышленники разбили в здании окна.

Также сообщалось, что во Львове неизвестные бросили "коктейль Молотова" в действующую синагогу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Помнишь, я желала всем бюрократам гореть в аду?
- Ну?
- Я передумала. Их нужно направлять в рай. Но чтобы на входе у них документы не принимали, и отправляли на доработку!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Нужна ли Беларуси интеграция с Россией?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.