В Кривом Роге пациент психбольницы забросал камнями синагогу

В Кривом Роге полицейские задержали местного жителя, который повредил помещение местной синагоги. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области в понедельник, 22 июля.

Инцидент произошел накануне утром на улице Пушкина. Неизвестный мужчина бросил камни в здание синагоги и разбил стекло во входной двери.

"На месте происшествия полицейские установили нарушителя – им оказался 33-летний ранее не судимый местный житель. Также выяснилось, что мужчина имеет психическое заболевание и состоит на учете в больнице", – говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по статье о хулиганстве (ст.296 УК Украины). Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела.

Ранее в Дрогобыче подверглась нападению Хоральная синагога, которую открыли в прошлом году. Злоумышленники разбили в здании окна.

Также сообщалось, что во Львове неизвестные бросили "коктейль Молотова" в действующую синагогу.

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Источник: korrespondent.net