Сотрудники силовых ведомств проводят обыски в служебных помещениях Кабинета министров, Госпогранслужбы, Государственной фискальной службы и госпредприятия Спецтехноэкспорт из-за схемы в оборонной сфере. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в понедельник, 22 июля.

В частности, обыски проводят прокуроры Главной военной прокуратуры с оперативным сопровождением Департамента контрразведки СБУ и сотрудников Центра спецопераций "А" СБУ.

Отмечается, что осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами в сумме 6,7 млн долларов при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП Укроборонпром по поставке Госпогранслужбе некой подвесной системы раннего обнаружения.

Cмотрите фотогалерею: Схемы в оборонке: СБУ проводит обыск в Кабмине

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о новой масштабной схеме в оборонной сфере. По его словам, в течение пяти лет спецэкспортеры в оборонной сфере перечислили на оффшорные счета 30 млн долларов.

Как известно, коррупционные скандалы в оборонке начались после расследования журналистов, согласно которому предприятия Укроборонпрома покупали детали, поставленные контрабандой из России группой дельцов. При этом цены на детали завышались в несколько раз.

Участниками схемы по хищениям в оборонном комплексе в СМИ называли экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Впоследствии Гладковского уволили с должности, но никакого наказания он и его сын не понесли.

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Источник: korrespondent.net