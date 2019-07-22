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22. 07. 2019

Скандал Трампа и посла Британии спровоцировал юный журналист - СМИ

Утечка секретных документов, в которых посол Британии в США Ким Дэррок охарактеризовал администрацию Белого дома как "некомпетентную" и "неумелую", произошла при содействии 19-летнего британского журналиста Стивена Эдгинтона. Об этом сообщает The Daily Mail.

Посол Великобритании в США Ким Дэррок, которого Дональд Трамп назвал "тупым" и "чокнутым", подал в отставку. Он оказался в центре скандала из-за критики в адрес американского лидера. Секретные письма с нелицеприятными высказываниями дипломата утекли в прессу. Трамп категорически отказался с ним работать.

По словам Эдгинтона, он считает себя источником утечки секретных сведений. Публикация является результатом "честной журналисткой работы" и не связана с каким-либо заговором.

19-летний журналист изначально занимался исследованием того, как гражданская служба готовится к выходу Великобритании из ЕС (Brexit). В процессе работы он также интересовался тем, что правительственные чиновники на самом деле думают по поводу выхода страны из Евросоюза. В ходе работы один из источников зачитал Эдгинтону письмо Дэррока советнику по нацбезопасности Великобритании Марку Седвиллу с нелестным отзывом об администрации Трампа.

Молодой человек работал над материалом вместе с журналисткой Изабель Оукшотт. Осознавая неоднозначность материала, они решили не указывать имя Эдгинтона как автора. Вскоре к его персоне стали проявлять интерес службы безопасности страны, за ним якобы следили. Эдгинтон заметил, что не знает, арестуют ли его, но не собирается раскрывать имя своего источника ни при каких обстоятельствах.

Ранее в СМИ появились публикации конфиденциальных докладов Дэррока в МИД Великобритании, в которых он называл Трампа "некомпетентным" и "небезопасным". После этого Дэррок объявил об отставке.

В ответ Трамп назвал британского посла "глупым", "чокнутым" и "напыщенным."

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Источник: korrespondent.net

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