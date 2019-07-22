На Закарпатье проигрывают все кандидаты, поддерживаемые Венгрией

Трое кандидатов в депутаты Верховной рады, которые баллотировались в мажоритарных округах на Закарпатье и имели поддержку со стороны венгерских властей, проигрывают выборы, об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Три венгерских кандидата - Василий Брензович, Иосиф Борто и Миклош Товт - баллотировались как самовыдвиженцы в парламент по мажоритарным округам, используя как украинскую, так и венгерскую версию лозунга "Nekünk Kárpátalja az első". На украинский эта фраза переводится как "Для нас главное - Закарпатье".

Василий Брензович, который в прошлом созыве был депутатом от БПП, проигрывает в округе №73. По подсчетам 55,65% протоколов, у него вдвое меньше голосов, чем у конкурента Владислава Поляка.

Брензович возглавляет Общество венгерской культуры Закарпатья, за неделю до выборов он встречался в Будапеште с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

В округе №69 Миклош Товт занимает третье место (14,22% голосов), там обработано уже 72,18% протоколов.

Иосиф Борто в округе №68 идет только четвертым с результатом 15,90% голосов, ЦИК обработала почти половину протоколов.

Обострение между Украиной и Венгрией произошло на той неделе, когда на Закарпатье приехал венгерский министр иностранных дел.

Позже министр Петер Сийярто заявил, что не понимает, почему Украина так негативно реагирует на визиты венгерских чиновников на Закарпатье накануне внеочередных выборов в Верховную раду.

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Источник: korrespondent.net