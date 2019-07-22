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22. 07. 2019

Зеленский издал указ о развитии региона Карпат

Президент Владимир Зеленский подписал указ о стимулировании экономического и туристического развития Карпатского региона. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 22 июля.

Отмечается, что указ № 543 О развитии региона украинских Карпат направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности, развития рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.

Так, президент обязал Кабмин за два месяца утвердить госпрограмму развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы с учетом концепции развития горных территорий.

Согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о госбюджете на 2020-й и последующие годы расходы для реализации этой программы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, на прошлой неделе Зеленский подписал указ о дорожных работах. Президент поручил провести ряд мероприятий, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры в стране.

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Источник: korrespondent.net

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