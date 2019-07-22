В Харьковской области из автомата застрелился солдат - СМИ

В Харьковской области из автомата застрелился солдат. Об этом NewsRoom сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

По данным силовиков, инцидент произошел в Балаклее вчера, 21 июля, около 05:46. Призывник из Днепра 1998 года рождения закрылся в защитном сооружении и выстрелил себе в голову из АК-47.

О произошедшем сообщили в военную прокуратуру и ГБР. Следователи открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось в СМИ ранее, в Одесской области нашли повешенным мужчину, стрелявшего в нардепа.

В Николаевской области застрелился военный

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Источник: korrespondent.net