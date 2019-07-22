В Николаевской области перевернулся Запорожец: шесть пострадавших

В Очаковском районе возле села Ровное перевернулся автомобиль ЗАЗ. В аварии пострадали шесть человек, вклчая четверых детей, сообщает управление Нацполиции в Николаевской области в понедельник, 22 июля.

Инцидент произошел накануне вечером на закругленном участке дороги. 32-летний водитель не справился с управлением и допустил выезд на обочину, где транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП с тяжелыми травмами были госпитализированы пассажиры автомобиля: жена водителя и их малолетняя дочь 2018 года рождения. Также ушибы и ссадины получили еще трое их детей (двое 10 лет и трехлетняя девочка), после оказания медицинской помощи, они проходят лечение амбулаторно.

Водитель ЗАЗа получил незначительные телесные повреждения.

Правоохранители внесли сведения об аварии в Единый реестр по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Назначены соответствующие экспертизы.

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Накануне во Львовской области микроавтобус наехал на остановку общественного транспорта. В результате этой аварии один человек погиб, еще двое госпитализированы.

Также сообщалось, что под Киевом легковушка сбила насмерть трех человек.

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Источник: korrespondent.net