В Николаевской области перевернулся Запорожец: шесть пострадавших

В Очаковском районе возле села Ровное перевернулся автомобиль ЗАЗ. В аварии пострадали шесть человек, вклчая четверых детей, сообщает управление Нацполиции в Николаевской области в понедельник, 22 июля.
Инцидент произошел накануне вечером на закругленном участке дороги. 32-летний водитель не справился с управлением и допустил выезд на обочину, где транспортное средство перевернулось.
В результате ДТП с тяжелыми травмами были госпитализированы пассажиры автомобиля: жена водителя и их малолетняя дочь 2018 года рождения. Также ушибы и ссадины получили еще трое их детей (двое 10 лет и трехлетняя девочка), после оказания медицинской помощи, они проходят лечение амбулаторно.
Водитель ЗАЗа получил незначительные телесные повреждения.
Правоохранители внесли сведения об аварии в Единый реестр по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины). Следственные действия продолжаются. Назначены соответствующие экспертизы.
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Источник: korrespondent.net
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