В Луганской области студентам выдали фальшивые дипломы - СМИ

В Лисичанском медицинском колледже Луганской области 23 студентам выдали фальшивые дипломы. Об этом сообщил представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский, пишет УНН.
"Ко мне обратились студенты Лисичанского медицинского колледжа, там всей группе выдали фальшивые дипломы, где нет регистрационного номера, и теперь 23 человека не могут поступить в вуз, потому что их дипломы сфальсифицированы", - сказал Лисянский.
По его словам они обратились, к нему, ведь в полиции отказались принимать заявление. "Это коммунальное учреждение, оно относится к облгосадминистрации, и дети учились на бюджете", - добавил Лисянский.
Ранее премьер-министр Владимир Гройсман выступил перед студентами и сказал им, что никому их диплом не нужен.
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Источник: korrespondent.net
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